Nejapa celebra su tradicional festival de Bolas de fuego 

Con acompañantes salvadoreños y turistas, ayer por la noche, la Alcaldía de San Salvado Oeste, en Nejapa conmemoraron 103 años de su tradicional festival de las «bolas de fuego».

Cada 31 de agosto, Nejapa conmemora la emblemática tradición de las bolas de fuego, una fiesta con mucha historia y cultura cada año atrae a miles de visitantes nacionales y extranjeros.

Cuenta con una batalla simbólica que ilumina las calles del municipio de Nejapa con un espectáculo único, que fortalece el turismo local, la gastronomía.

Esta tradición mantiene viva la cultura y las raíces de del pueblo nejapense, proyecta al mundo la grandeza de la gente de la zona y sus costumbres.