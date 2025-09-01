Extinguen incendio en el mercado municipal de Apopa 

La Dirección Nacional de Protección Civil (PROCIVIL), en coordinación con el Cuerpo de Bomberos extinguieron un incendio en el mercado Municipal de Apopa, San Salvador.

“Emergencia controlada, sin riesgo de propagación. Nuestro personal realiza labores de enfriamiento, ventilación y remoción de escombros en Mercado Municipal de Apopa, San Salvador”, dijo Cuerpo de Bomberos.

El incendio inició pasada las 10 de la noche, el cual se propago y consumió parte del mercado municipal.

“En fase de remoción de escombros y enfriamiento, trabajamos en la eliminación de puntos calientes para evitar la reignición. Agradecemos el valioso apoyo del #EquipoTácticoOperativo de PROCIVIL y de las demás instituciones de primera respuesta del Sistema”, dijo Bomberos.