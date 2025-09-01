H&M Abrirá en Multiplaza el 20 de septiembre de 2025

H&M Hennes & Mauritz AB (H&M), una de las marcas de moda internacional más grandes del mundo, confirma oficialmente la fecha de apertura de su primera tienda en El Salvador, el sábado 20 de septiembrede 2025, a las 10:00a.m., en Multiplaza.

H&M El Salvador, Multiplaza contará con una superficie de 3,500 m2, y se convertirá en la tienda H&M más grande de la región Centroamericana. Dentro de este espacio, se presentarán las últimas tendencias y productos innovadores de moda textil para mujeres, hombres y niños. También habrá un área designada para H&M HOME, ofreciendo una amplia gama de productos para cada espacio del hogar: sala, comedor, recámaras, baños y cocina; al igual que artículos decorativos y de recreación para áreas de niños.

Diseñada cuidadosamente con los clientes salvadoreños en mente, la experiencia dentro de la tienda será elevada, ya que presenta arquitectura refinada, un diseño enfocado en detalles novedosos, y una mezcla de texturas y colores naturales.

Sam Miller, Director Global de Franquicias en H&M Group, dijo: “Después de aperturas exitosas en los vibrantes y emocionantes mercados de Panamá, Guatemala, Costa Rica, y República Dominicana, estamos encantados de expandirnos, junto a nuestro socio franquiciado Hola Moda, con el lanzamiento de H&M en El Salvador.”

¡CELEBRA CON NOSOTROS!

El día de la apertura podrás disfrutar de los siguientes beneficios:

PREMIOS

Las primeras 103 personas en la fila, para entrar a la tienda H&M El Salvador – Multiplaza, recibirán un Gift Card de H&M*, para utilizar el día de la apertura.

La primera persona en la fila recibirá un Gift Card por la suma de $200.

La segunda persona en la fila recibirá un Gift Card por la suma de $150.

La tercera persona en fila recibirá un Gift Card por la suma de $100.

Las siguientes 100 personas en la fila recibirán, cada uno, un Gift Card por la suma de $50.

OFERTA POR COMPRAS

Todos los clientes que visiten la tienda H&M El Salvador – Multiplaza el 20 y 21 de septiembre de 2025, recibirán un Gift Card de $10 por cada compra de $50, para utilizar en su próxima visita, del 22 de septiembreal 22 de octubre de 2025.

ACTIVIDADES EXCLUSIVAS

Participa con nosotros del conteo regresivo para cortar la icónica cinta roja, disfruta música en vivo y ¡mucho más!La fila iniciará el viernes 19 de septiembre, a las 10:00am., en el área de estacionamientos PB – color amarillo, en Multiplaza.

Para recibir el gift card no se requiere compra, ni pago de ningún tipo. Los participantes deben tener 18 años o más y estar presentes al momento de la premiación. Al hacer la fila, las personas aceptan los términos y condiciones estipulados por H&M El Salvador –Multiplaza.