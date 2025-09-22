Ousmane Dembelé gana su primer Balón de Oro

Tras una gala con los mejores jugadores luchando por la presea máxima, el delantero del París Saint-Germain, Ousmane Dembelé, logró ganar su primer Balón de Oro, en este caso la edición 2025.

Dembelé logró destacar ante español Lamine Yamal, delantero del Barcelona, y a su compañero de equipo Vitinha. Mientras que en «el top 5″estuvieron el egipcio Mohamed Salah (Liverpool) y el también azulgrana Raphinha.

Destacando, el jugador francés es el sexto jugador de su país en ganar el Balón de Oro, tras Raymond Kopa (1958), Michel Platini (1983, 1984 y 1985), Jean-Pierre Papin (1991), Zinedine Zidane (1998) y Karim Benzema (2022).

Además, por otro lado, en la rama femenina La española Aitana Bonmatí, centrocampista del Barcelona, fue galardonada este lunes con el Balón de Oro 2025 que concede la publicación gala France Football y la UEFA en un acto celebrado en el teatro Chatelet de París.

