Realizan labores de Limpieza en calles de La Libertad Sur por fuertes lluvias

La Alcaldía de La Libertad Sur informó por medio de redes sociales sobre las labores de limpieza que se están realizando en las calles de dicho municipio, debido a las fuertes lluvias que azotaron ayer en el país.

«Equipos municipales continua trabajando junto al personal del MOP en el retiro de lodo y distintos materiales que arrastró la quebrada Buenos Aires», mencionó la comuna de La Libertad Sur.

Además, el personal municipal se encuentra en La Sabana realizando labores de limpieza sobre las vías afectadas.