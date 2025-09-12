Realizan el Sorteo para los partidos de El Salvador vs Rumania en la Copa Davis

La Federación Salvadoreña de Tenis junto a la ITF realizaron el sorteo para los partidos de El Salvador vs Rumania en el playoffs del Grupo Mundial II de Copa Davis, el cuál se jugará en el Complejo Deportivo de Ciudad Merliot.

«La selección de El Salvador está conformada por: Marcelo Arévalo, César Cruz, Diego Durán, Juan Carlos Fuentes, atletas del Programa Esfuerzo y Gloria, y Donald Hall», mencionó el INDES.

Mientras que los atletas que representan a Rumania son:Adrian Marcu (Capitan) Alexandru Jecan, Gabriel Ghetu, Bogdan Pavel y Radu Turcanu.

Para los partidos de este sábado el primero será entre el atleta, Marcelo Arévalo contra Radu Turcanu, mientras que el segundo partido lo disputarán César Cruz contra Gabriel Ghetu.