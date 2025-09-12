Detuvieron al presunto asesino de Charlie Kirk: es Tyler Robinson, un joven de 22 años que se entregó a la policía

Guillermo Idiart

Después de una intensa cacería humana por el crimen que conmocionó a Estados Unidos, el presunto asesino del activista e influencer conservador Charlie Kirk, identificado como Tyler Robinson, de 22 años y oriundo del estado de Utah, se entregó y quedó detenido, informaron las autoridades.

El presidente norteamericano, Donald Trump, había sido el primero en confirmarlo en una entrevista televisiva: “Con un alto grado de certeza, tenemos bajo custodia al sospechoso del asesinato”, aseguró esta mañana. Más tarde, el gobernador de Utah, el republicano Spencer Cox, indicó en una conferencia de prensa que un familiar de Robinson contactó a un amigo, quien a su vez se comunicó con las autoridades para denunciar que el joven había confesado o insinuado que él había cometido el asesinato que provocó un shock en Estados Unidos.

Los familiares afirmaron que Robinson les había dicho antes del tiroteo que Kirk iría a un campus universitario en Utah y que el activista “estaba lleno de odio”. En un mensaje, el joven señaló que iba a recoger un arma en un “lugar seguro”, según las investigaciones de agentes que entrevistaron a un compañero de Robinson. El joven fue detenido cerca de las 22 (hora local del jueves) tras entregarse a la policía estatal y local de Utah en el condado de Washington, en el sudeste del estado, informó el director del FBI, Kash Patel. Ahora está detenido en la cárcel del condado de Utah, ubicada a menos de una hora al sur de Salt Lake City, precisó Cox.

Según la agencia AP, el padre de Robinson lo reconoció por las imágenes del sospechoso publicadas por las autoridades y le dijo que se entregara. Aunque el joven al principio se negó, pero luego cambió de opinión, según un agente policial que habló bajo condición de anonimato por tratarse de una investigación en curso. Su padre buscó la ayuda de un pastor de jóvenes, quien ayudó a Robinson a entregarse.

Robinson enfrenta al menos tres cargos graves, incluido el de homicidio agravado, según los registros de la cárcel del condado de Utah compartidos con The Washington Post. También enfrenta cargos por obstrucción a la justicia y por tenencia de armas, de acuerdo con esos documentos. El gobernador también confirmó que encontraron municiones sin disparar junto al rifle que las autoridades creen que se utilizó en el crimen y que tenían mensajes antifascistas.

Uno de ellos decía “¡Oye, fascista! ¡Atrápalo!”, con un símbolo de flecha hacia arriba, uno de flecha hacia la derecha y tres de flecha hacia abajo, dijo Cox. Otro decía “Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao”, en referencia a la canción italiana adoptada por la resistencia antifascista durante la Segunda Guerra Mundial. “Si lees esto, eres gay LMAO [acrónimo en inglés “me muero de risa”]“, mencionaba un tercero.