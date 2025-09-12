Presentan agenda cultural para este fin de semana

El Ministerio de Cultura anunció por medio de redes sociales sobre la agenda que tienen programada para este fin de semana la cual esta llena de cultura y arte.

«Celebremos juntos el orgullo de ser salvadoreños con un fin de semana lleno de cultura y arte», manifestó la Cartera de Cultura en Facebook.

La Agenda Cultural programada es la siguiente:

Sábado 13 de septiembre: Concierto de Independencia – Teatro Presidente

Domingo 14 de septiembre: Danzas para la Nación – Teatro Presidente

Lunes 15 de septiembre: Fiesta de Independencia – Plaza Gerardo Barrios

El Ministerio de Cultura destacó que para todos estos eventos la entrada será totalmente gratis.