Todos los ganadores de los Premios Juventud 2025: Lista completa

Por Griselda Flores. BILLBOARD. En honor a la primera edición de los Premios Juventud en Panamá, la ceremonia comenzó con un homenaje al legado musical del país. El ecléctico repertorio incluyó a Boza, Dímelo Flow, Farruko , Los Rabanes, Nando Boom, Natti Natasha , Samy y Sandra Sandoval, Sech y Willie Colón, quienes se turnaron para interpretar un popurrí de himnos latinos como «La Murga», «Ellos Benia Dem Bow» y «Gallina Fina».
Tras la actuación inaugural, se entregó el primer premio a Morat y Camilo , quienes ganaron la mejor canción pop/rock por “Me Toca a Mí”. En total, Morat ganó tres premios, incluyendo grupo o dúo favorito del año y mejor álbum pop (“Ya Es Mañana”).
Otros grandes ganadores de la noche, aunque no estuvieron presentes, fueron Bad Bunny , quien se llevó tres premios, incluyendo mejor álbum urbano ( Debí Tirar Más Fotos ); Karol G , quien fue reconocida como artista del año de Premios Juventud y obtuvo el éxito tropical del año por “Si Antes Te Hubiera Conocido”; y Carín León ganó mejor canción de música mexicana (“El Amor de Mi Herida”) y mejor álbum de música mexicana ( Boca Chueca, Vol.1 ).
Hubo más presentaciones que premios entregados durante la transmisión. Además del fascinante set de apertura, Natti Natasha tuvo un momento dulce en el escenario, donde reveló que está esperando una niña. Vestida con un vestido blanco de princesa, que luego se volvió rosa, Natti hizo el gran anuncio mientras cantaba el debut de «Traje Aquí», acompañada por La Sinfónica Juvenil Nacional.
Carlos Vives y Myke Towers fueron homenajeados como Agentes de Cambio y también actuaron. Vives, junto a Sergio George y Grupo Niche, cantó “Fabricando Fantasias” y “La Tierra del Olvido”. Mientras tanto, Myke interpretó un popurrí de éxitos que incluyen “Soleao”, “Expectativa”, “Tengo Celos” y “Degenere”.
A continuación, consulte la lista completa de ganadores:
Mejor canción pop/rock
“¿Cómo Pasó?” –Ela Taubert
GANADOR: “Me Toca A Mí” – Morat & Camilo
“Ojalá Pudiera Borrarte” – Maná & Marco Antonio Solís
“Se Va La Luz” – Guayaba Negra
“Una Noche Contigo” – Juanes
Premios Juventud Artista del Año
Bad Bunny
Beele
Carín León
GANADOR: Karol G
Torres Myke
Natti Natasha
Netón Vega
Rauw Alejandro
Grupo o dúo favorito del año
Fuerza Regida
Grupo Frontera
Mau y Ricky
GANADOR: Morat
Rawayana
Nueva Generación – Artista Femenina
Aria Bela
GANADOR: De La Rose
Mari
Yailin La Más Viral
Yami Safdie
Yeri Mua
Nueva Generación – Artista Masculino
Alex Ponce
Alá
Beele
Ca7riel y Paco Amoroso
No molestar
Kapo
La Cruz