Todos los ganadores de los Premios Juventud 2025: Lista completa

Por Griselda Flores. BILLBOARD. En honor a la primera edición de los Premios Juventud en Panamá, la ceremonia comenzó con un homenaje al legado musical del país. El ecléctico repertorio incluyó a Boza, Dímelo Flow, Farruko , Los Rabanes, Nando Boom, Natti Natasha , Samy y Sandra Sandoval, Sech y Willie Colón, quienes se turnaron para interpretar un popurrí de himnos latinos como «La Murga», «Ellos Benia Dem Bow» y «Gallina Fina».

Tras la actuación inaugural, se entregó el primer premio a Morat y Camilo , quienes ganaron la mejor canción pop/rock por “Me Toca a Mí”. En total, Morat ganó tres premios, incluyendo grupo o dúo favorito del año y mejor álbum pop (“Ya Es Mañana”).

Otros grandes ganadores de la noche, aunque no estuvieron presentes, fueron Bad Bunny , quien se llevó tres premios, incluyendo mejor álbum urbano ( Debí Tirar Más Fotos ); Karol G , quien fue reconocida como artista del año de Premios Juventud y obtuvo el éxito tropical del año por “Si Antes Te Hubiera Conocido”; y Carín León ganó mejor canción de música mexicana (“El Amor de Mi Herida”) y mejor álbum de música mexicana ( Boca Chueca, Vol.1 ).

Hubo más presentaciones que premios entregados durante la transmisión. Además del fascinante set de apertura, Natti Natasha tuvo un momento dulce en el escenario, donde reveló que está esperando una niña. Vestida con un vestido blanco de princesa, que luego se volvió rosa, Natti hizo el gran anuncio mientras cantaba el debut de «Traje Aquí», acompañada por La Sinfónica Juvenil Nacional.

Carlos Vives y Myke Towers fueron homenajeados como Agentes de Cambio y también actuaron. Vives, junto a Sergio George y Grupo Niche, cantó “Fabricando Fantasias” y “La Tierra del Olvido”. Mientras tanto, Myke interpretó un popurrí de éxitos que incluyen “Soleao”, “Expectativa”, “Tengo Celos” y “Degenere”.

A continuación, consulte la lista completa de ganadores:

Mejor canción pop/rock

“¿Cómo Pasó?” –Ela Taubert

GANADOR: “Me Toca A Mí” – Morat & Camilo

“Ojalá Pudiera Borrarte” – Maná & Marco Antonio Solís

“Se Va La Luz” – Guayaba Negra

“Una Noche Contigo” – Juanes

Premios Juventud Artista del Año

Bad Bunny

Beele

Carín León

GANADOR: Karol G

Torres Myke

Natti Natasha

Netón Vega

Rauw Alejandro

Grupo o dúo favorito del año

Fuerza Regida

Grupo Frontera

Mau y Ricky

GANADOR: Morat

Rawayana

Nueva Generación – Artista Femenina

Aria Bela

GANADOR: De La Rose

Mari

Yailin La Más Viral

Yami Safdie

Yeri Mua

Nueva Generación – Artista Masculino

Alex Ponce

Alá

Beele

Ca7riel y Paco Amoroso

No molestar

Kapo

La Cruz