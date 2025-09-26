FGR y PNC capturan a 16 integrantes de supuesta red internacional y decomisan droga valorada en $666 mil

La Fiscalía General de la República y la PNC ejecutaron un operativo para desarticular a una supuesta estructura de narcotráfico que operaba local e internacionalmente. Las investigaciones desarrolladas desde enero de 2024 han permitido, en una primera fase, la captura de 16 personas a quienes se les decomisó diferentes tipos de droga con un valor económico de $666,433.00 dólares, detallaron las organizaciones.

Entre los detenidos durante este operativo están Mauricio Antonio Melado Lara y José Mauricio Melado Mayorga, líderes de la organización. Ellos eran los responsables de gestionar con los contactos internacionales la movilización e introducción de la droga al país, aseguró la FGR y la PNC. Luego, se la entregaban a las personas que se encargaban de llevarla a los negocios y a las personas que las consumían, detallaron.

Los allanamientos se han realizado en diferentes negocios y viviendas ubicadas en San Salvador y La Libertad en donde se ha decomisado 838 gramos de droga, entre estas marihuana, cocaína y metanfetaminas, con un valor económico de $17,529.00 dólares; también se incautaron $730.00 en efectivo, vehículos automotores, celulares, computadoras y otros. Todos serán procesados por los delitos de tráfico ilícito y agrupaciones ilícitas.