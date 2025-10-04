4-0. Argentina aplasta a Nigeria y se medirá en cuartos de final con México

Santiago de Chile, 8 oct (EFE).- Argentina goleó por 4-0 este miércoles a una Nigeria inconsistente y sin poder en un partido de octavos de final del Mundial Sub-20 de Chile disputado en el estadio Nacional de Santiago, con lo que avanzó a los cuartos de final.

La Albiceleste se enfrentará el próximo sábado 11 de octubre en Santiago a México, que en la víspera también logró el boleto con una goleada frente a Chile por 1-4.

Con un gol del ariete Alejo Sarco a los 2 minutos, un doblete del volante Maher Carrizo a los minutos 23 y 53 y otro tanto de Matteo Silvetti al 66, Argentina se tomó revancha ante los nigerianos que, hace dos años, la eliminaron con un 2-0 en la fase de cuando la selección suramericana fue anfitriona del torneo.

La firma del delantero Sarco se impuso al marcar el gol para abrir el marcador pco después del inicio, como lo había hecho en la fase de grupos, y encaminó la victoria albiceleste, que fue presenciada desde las tribunas por el rapero estadounidense Kendrick Lamar.

El jugador del alemán Bayer Leverkusen festejó con su zapato en mano, como si fuera un móvil. Una llamada para el resto de sus rivales en la lucha por la Bota de Oro del certamen, porque el ariete marcó su cuarto gol y es el líder entre los artilleros.

La jugada del primer tanto comenzó con el delantero Ian Subiabre, titular por primera vez en el torneo, que intentó un remate que fue rechazado.

Atento estuvo el lateral Dylan Gorosito, que le pegó mordido, pero sirvió de asistencia para el goleador Sarco, que la empujó en la boca del arco, al minuto 2, para el 1-0.

El aturdimiento de los nigerianos duró poco y se fueron contra el arco argentino, pero sin concretar, mientras que la Albiceleste se lo tomó con calma y en la recuperación de la pelota generó nuevas oportunidades de anotar.

La más peligrosa de las Águilas Verdes fue un centro al área que el portero de Talleres Santino Barbi abrazó tras salir al corte por bajo ante la llegada de Orseer Achihi.

Con un tiro libre dentro de la medialuna, Argentina puso el 2-0, una falta que el volante Maher Carrizo cobró con un disparo cortante de zurda, en el minuto 23, al palo izquierdo del meta Ebenezar Harcourt.

El entrenador nigeriano Aliyu Zubair quiso buscar un descuento al pedir la revisión de un penalti, pero el árbitro italiano Maurizio Mariani no lo concedió.

El cuadro africano cerró el primer tiempo insistiendo en el área albiceleste con Tahir Maigana del Wireless nigeriano, pero sin precisión en los disparos.

Carrizo firmó su doblete en el minuto 53, definiendo al palo derecho en un mano a mano con el meta Harcourt, mientras que Mateo Silvetti puso el 4-0 al minuto 66 con un amague y una definición en el área.

– ⁠Ficha técnica:

4.⁠ ⁠Argentina: Santino Barbi; Dylan Gorosito (m.76, Santiago Fernández), Valente Pierani, Tobías Ramírez, Julio Soler; Valentino Acuña, Álvaro Montoro (m.41, Gianluca Prestianni), Milton Delgado, Maher Carrizo (m.62, Teo Rodríguez), Ian Subiabre (m.45, Tobías Andrada); y Alejo Sarco (m.62, Mateo Silvetti). Seleccionador: Diego Placente.

0.⁠ ⁠Nigeria: Ebenezar Harcourt; Amos Ochoche, Daniel Bameyi, Aliyu Haruna, Odinara Okoro (m.70, Charles Agada); Daniel Daga (m.61, Emmanuel Ekele), Israel Ayuma (m.61, Abduljelil Kamaldeen); Tahir Maigana, Orseer Achihi (m.70, Azuka Alatan), Salihu Nasiru (m.61, Auwal Ibrahim); Kparobo Arierhi. Seleccionador: Aliyu Zubairu.

Goles: 1-0, m.2, Alejo Sarco. 2-0, m.23, Maher Carrizo. 3-0, m.53, Maher Carrizo. 4-0, m.66, Mateo Silvetti.

Árbitro: El italiano Maurizio Mariani, que amonestó a los nigerianos Salihu Nasiru y Emmanuel Ekele.

Incidencias: Partido por los octavos de final del Mundial Sub-20 de Chile 2025 disputado en el Estadio Nacional de Santiago.

María José Rey

