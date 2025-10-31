Anuncian fechas de las visorias guiadas por Hugo Pérez en EEUU

La Federación Salvadoreña de Futbol (FESFUT), anunció las visorías para jugadores categorías Sub-17 y Sub-20, dirigidas por los profesores Hugo Pérez y Mauricio Cienfuegos.

Las fechas serán: Virginia: 10 y 11 de noviembre 2025; Atlanta: 13 y 14 de noviembre 2025; Houston: 17 y 18 de noviembre 2025.

El plan de Hugo Pérez y Mauricio Cienfuegos es detectar talento juvenil salvadoreño en el extranjero, buscaran jóvenes salvadoreños nacidos entre 2007 y 2010, tanto en ligas formativas como la MLS Next, ECNL y USL.