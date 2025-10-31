Inicia la Halloween Week en cine al aire libre de El Salvador

Por
Dennis Leiva
-

Con la finalidad de brindar espacios seguros para el esparcimiento y la convivencia familiar de los salvadoreños, los cines del aire libre habilitado en el parque de Nuevo Cuscatlán y sobre el bulevar Monseñor Romero, inició la proyección del especial Halloween Week.

La Proyección estará hasta el próximo 4 de noviembre, por las tardes, y que es gratuita para la población y visitantes.


“Me parece una idea acertada de parte del Gobierno del Presidente Bukele, ya que así la familia puede venir a entretenerse sanamente. Se felicita y se agradece por todas estas buenas obras que ha hecho, nos parecen geniales”, consideró José Alvarado, quien visitó el cine al aire libre sobre el bulevar Monseñor Romero.

Artículo relacionadosMás del autor