Inicia la Halloween Week en cine al aire libre de El Salvador

Con la finalidad de brindar espacios seguros para el esparcimiento y la convivencia familiar de los salvadoreños, los cines del aire libre habilitado en el parque de Nuevo Cuscatlán y sobre el bulevar Monseñor Romero, inició la proyección del especial Halloween Week.

La Proyección estará hasta el próximo 4 de noviembre, por las tardes, y que es gratuita para la población y visitantes.



“Me parece una idea acertada de parte del Gobierno del Presidente Bukele, ya que así la familia puede venir a entretenerse sanamente. Se felicita y se agradece por todas estas buenas obras que ha hecho, nos parecen geniales”, consideró José Alvarado, quien visitó el cine al aire libre sobre el bulevar Monseñor Romero.