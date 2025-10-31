Capturan a presunto distribuidor de droga en Ahuachapán Sur

La Policía Nacional Civil (PNC), informó sobre la captura de Juan Carlos Pimentel Arteaga, de 50 años a quien se le incautaron varias porciones de drogas para venderlas.

«A Juan Carlos Pimentel Arteaga, de 50 años se le incautó varias porciones de marihuana y metanfetamina, listas para venderlas», mencionó la PNC.

De acuerdo con las declaraciones brindadas por la Policía, el hombre fue capturado en el cantón Jocotillo, distrito de San Francisco Menéndez, Ahuachapán Sur.

«Será remitido por tráfico ilícito de drogas», agregó la PNC.