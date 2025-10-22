Banco Atlántida abre nuevas rutas de financiamiento en El Salvador: integración, innovación y soluciones a la medida para grandes proyectos

Banco Atlántida El Salvador, parte del Grupo Financiero Atlántida, anuncia el lanzamiento de su nuevo servicio de estructuración financiera, con el objetivo de ofrecer soluciones innovadoras, personalizadas y con respaldo institucional. Banco Atlántida integra dentro de su ecosistema a sus subsidiarias Atlántida Titularizadora y Leasing Atlántida, mientras que el grupo en su conjunto también cuenta con Seguros Atlántida, Atlántida Securities y Atlántida Capital.

Esta estrategia convierte al Grupo Atlántida en un conglomerado financiero único en el país, donde cada unidad suma valor para construir soluciones a la medida de empresas, desarrolladores e inversionistas. El portafolio va desde créditos tradicionales y seguros, hasta instrumentos de inversión como la titularización, la tokenización y los fideicomisos.

“Nuestra estrategia es combinar capacidades internas para atender desde la idea inicial de un proyecto hasta su puesta en marcha y financiación continua. Nuestro Grupo Financiero en El Salvador está conformado por empresas que abarcan prácticamente todos los productos financieros, desde seguros, fondos de inversión, tenemos una casa corredora de bolsa, y al banco”, explica Andrea Gómez, Gerente Comercial de Financiamiento Estructurado.

La tokenización, la titularización, los fideicomisos y el otorgamiento directo de créditos forman parte del menú de opciones con el que se diseña cada estructura de inversión, ante lo cual cada inversionista cuenta con la expertise, asesoría y acompañamiento adecuado que ofrece el Banco. Los beneficios de la estructuración financiera incluyen acceso a capital de largo plazo, diversificación de fuentes de financiamiento, optimización de costos, y mayor seguridad para inversionistas al contar con la solidez y el respaldo financiero de Grupo Atlántida. Este modelo permite materializar proyectos estratégicos en sectores clave como infraestructura, energía, vivienda y desarrollo empresarial.

Cada figura financiera ofrece sus propias características y ventajas:

Titularización para proyectos inmobiliarios e infraestructura.

Tokenización, con menores costos y mayor agilidad, aprovechando incentivos fiscales.

Fideicomisos, que permiten separar riesgos, proteger patrimonios y profesionalizar la administración.

Créditos tradicionales, como complemento para necesidades específicas de liquidez.

El desempeño financiero del banco refuerza la solidez de esta estrategia. Los principales datos de Banco Atlántida se aprecia un destacado crecimiento. La cartera de créditos pasó de US$829.5 millones en junio de 2024 a US$924.5 millones en junio de 2025, lo que representa un aumento de 11.45 % en ese periodo de seis meses. La cartera de depósitos aumentó de US$786.8 millones a US$964.1 millones entre junio de 2024 y junio de este año (22.53 % de incremento), y los activos netos subieron de US$1,269.5 millones a US$1,352.4 millones en el mismo lapso (6.53 % de crecimiento).

Además, a octubre de este año, Banco Atlántida ya suma 11 proyectos con una proyección de US$100 millones en emisiones tokenizadas en los próximos 12 meses.

La invitación está abierta para inversionistas y empresarios que deseen explorar nuevas formas de financiar sus proyectos y aprovechar las oportunidades que ofrecen los modelos estructurados. Banco Atlántida pone a disposición su experiencia y la fortaleza del Grupo Atlántida para convertir ideas en realidades.

Más sobre Banco Atlántida El Salvador

Es un miembro de Inversiones Financieras Atlántida S.A., una empresa subsidiaria de Inversiones Atlántida S.A. (INVATLAN) Holding del Grupo Financiero Atlántida de Honduras, con una trayectoria de más de 110 años de experiencia, con presencia internacional y con un crecimiento constante. Su modelo de negocios está basado en la calidad de servicios cubriendo las necesidades financieras en Banca de Empresas, Banca Pyme y Banca de Personas con personal profesional y experto.

Banco Atlántida integra dentro de su ecosistema a sus subsididarias Atlántida Titularizadora y Atlántida Leasing, mientras que el Grupo Financiero Atlántida en su conjunto, también cuenta con AFP Confía, Seguros Atlántida, Atlántida Securities y Atlántida Capital.