Capturan a hombre quien presuntamente provocó un accidente múltiple en el km32

Por
Dennis Leiva
-

La Policía Nacional Civil (PNC), capturó a un hombre identificado como: Geovanny Antonio Hernández Tejada, quien supuestamente provocó un múltiple accidente de tránsito en el km 32, de la carretera que conduce de San Salvador a Sonsonate.

Según la PNC, Hernández Tejada, manejaba un bus sin poseer licencia de conducir, además intentó darse a la fuga pero nuestros equipos lo capturaron.

«Será remitido por homicidio culposo y lesiones culposas», manifestó la Policía Nacional Civil en redes sociales.

