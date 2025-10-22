Capturan a hombre quien presuntamente provocó un accidente múltiple en el km32

La Policía Nacional Civil (PNC), capturó a un hombre identificado como: Geovanny Antonio Hernández Tejada, quien supuestamente provocó un múltiple accidente de tránsito en el km 32, de la carretera que conduce de San Salvador a Sonsonate.

Según la PNC, Hernández Tejada, manejaba un bus sin poseer licencia de conducir, además intentó darse a la fuga pero nuestros equipos lo capturaron.

EN DESARROLLO



Verificamos un triple accidente sobre el km 32 de la carretera que conduce de San Salvador a Sonsonate, en el cantón Ateos, Sacacoyo, La Libertad Oeste.



Una rastra, un pick up y un bus son los involucrados, una mujer falleció y un hombre fue trasladado con… pic.twitter.com/JLSwQx17V8 — PNC El Salvador (@PNCSV) October 23, 2025

«Será remitido por homicidio culposo y lesiones culposas», manifestó la Policía Nacional Civil en redes sociales.