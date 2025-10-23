Empate con sabor amargo: Águila y FAS reparten puntos en el Cuscatlán

Por Alessandro Bacci di Capaci Rodríguez

Un error defensivo de los migueleños evitó el triunfo y permitió a Rafael Tejada rescatar un punto para los tigrillos

Ronald Rodríguez adelantó a los emplumados, pero una desatención en el fondo permitió a FAS empatar 1-1 en el estadio Cuscatlán, en la edición 270 del Clásico Nacional del Apertura 2025

El clásico más histórico del fútbol salvadoreño volvió a dejar emociones de principio a fin. Águila y FAS empataron 1-1 en un duelo vibrante disputado la noche del miércoles en el estadio Cuscatlán. Los migueleños se adelantaron con un cabezazo de Ronald Rodríguez, pero un error defensivo al minuto 72 permitió a Rafael Tejada marcar la igualdad definitiva.

La edición 270 del Clásico Nacional entre Águila y FAS cumplió con las expectativas. Ambos equipos protagonizaron un encuentro cargado de intensidad, lucha y momentos de suspenso, donde los errores terminaron siendo determinantes.

El conjunto dirigido por Juan Carlos Chávez mostró mejor coordinación desde el inicio, apostando por la presión alta y la verticalidad. Sin embargo, en los primeros compases fue FAS quien tuvo la ocasión más clara, cuando Dustin Coreas obligó a Benji Villalobos a intervenir con un potente disparo desde fuera del área.

Ante la falta de claridad defensiva, el estratega mexicano movió temprano sus piezas: Walter Pineda dejó su lugar a Ronald Rodríguez al minuto 18. La modificación dio frutos de inmediato. En el tiro de esquina que siguió a la sustitución, Rodríguez aprovechó un descuido de la zaga santaneca y con un certero cabezazo puso el 1-0 para los negronaranjas.

A partir del gol, Águila se adueñó del ritmo y del balón. Con 58 % de posesión, los migueleños dominaron la primera mitad, generando opciones a través de Darwin Cerén, quien estuvo cerca de ampliar la ventaja con un remate potente que detuvo Kevin Carabantes.

En la segunda parte, Cristian Flores ajustó líneas en el cuadro tigrillo y el impulso ofensivo no tardó en llegar. Nelson Bonilla tuvo el empate en sus pies, pero la rápida reacción de Villalobos y Rodríguez evitó el tanto. FAS continuó insistiendo y al minuto 72 encontró su recompensa: un pase filtrado de Yan Maciel provocó una mala comunicación entre la defensa y el portero de Águila, lo que Rafael Tejada aprovechó para empujar el balón al fondo de la red y poner el 1-1.

Los minutos finales fueron un ida y vuelta. Águila buscó con intensidad recuperar la ventaja, mientras FAS se cerró con orden y apostó al contragolpe. Finalmente, el marcador no se movió y ambos equipos se repartieron los puntos en un Cuscatlán con ambiente de clásico.

Tras el pitazo final, los protagonistas dieron su lectura del empate. Rafael Tejada, autor del gol de la igualdad, señaló en conferencia de prensa que el resultado fue positivo, pero que el grupo no se conforma. Por su parte, Tomás Granitto lamentó la desconcentración que derivó en el gol rival y llamó a la autocrítica:

#Declaraciones | Estas son las declaraciones de FAS y Águila luego del empate 1-1 del partido de ayer. pic.twitter.com/8UUVAYHySh — El Metropolitano (@ElMetroDigital) October 23, 2025

Con este empate, Águila suma 21 puntos y se mantiene en la séptima posición, mientras que FAS conserva el tercer lugar con 34 unidades, aunque ahora siente la presión de Isidro Metapán, que acecha de cerca el podio del Apertura 2025.