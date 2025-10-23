MARN: «Este jueves, se esperan lluvias y tormentas por la tarde y noche»

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), informaron que este jueves viene cargado con lluvias y tormentas que se presentarán por la tarde y noche en el territorio salvadoreño.

«En la mañana el cielo se mantendrá despejado y sin lluvias Durante la tarde, aumentará la nubosidad con lluvias en sectores de la franja volcánica central y occidental, así como en zonas montañosas del norte y nororiente», dijo el MARN.

Además, desde el final de la tarde y primeras horas de la noche, las lluvias se extenderán hacia el centro, oriente y posteriormente a sectores de la zona costera.

«Estas podrían estar acompañadas de actividad eléctrica y ráfagas de viento de hasta 40 km/h», mencionó el MARN