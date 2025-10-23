Hashimoto logra su tercer título consecutivo; Plata 15º y Diallo 21º

Redacción deportes, 22 oct (EFE).- El japonés Daiki Hashimoto, campeón olímpico en Tokio, consiguió su tercer título universal consecutivo en el concurso completo de los Mundiales de gimnasia, que en la actual edición se disputan en Yakarta, mientras que los españoles Joel Plata y Thierno Diallo fueron decimoquinto y vigésimo primero, respectivamente.

Hashimoto, que en la clasificación había sido el mejor con una puntuación total de 83.065, mejoró su prestación y acumuló 85.131, tras hacer 14.000 en suelo, 13.966 en caballo con arcos, 13.566 en anillas, 14.466 en salto, 14.433 en paralelas y 14.700 en barra fija.

El japonés precedió en el podio al chino Boheng Zhang, campeón en Kitakyushu (Japón) en 2021 y también subcampeón en las dos ediciones precedentes, con 84.333, y al suizo Noe Seifert, bronce con 82.831.

Plata, que en la previa fue decimoséptimo, mejoró dos posiciones con 77.832 en el cómputo global, tras recibir puntuaciones de 12.166 en suelo, 12.800 en caballo con arcos, 12.200 en anillas, 13.766 en salto, 13.800 en paralelas y 13.800 en barra fija.

En cambio, Diallo bajó de la decimocuarta a la vigésima primera con 76.165, al puntuar con 12.333 en suelo, 12.466 en caballo con arcos, 12.033 en anillas, 13.100 en salto, 13.700 en paralelas y 12.533 en barra fija. EFE

