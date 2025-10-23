MultiMoney lanza promoción exclusiva para sus clientes: “Vuela ilimitado por un año + $5,000 en efectivo” 

MultiMoney la Sociedad de Ahorro y Crédito, líder en soluciones digitales, anuncia el lanzamiento de una promoción única que busca premiar la constancia y el compromiso de sus clientes con el ahorro. Bajo el lema “¡Haz realidad tu sueño de viajar ilimitado!”, MultiMoney presenta una oportunidad sin precedentes para quienes desean explorar nuevos destinos mientras fortalecen su salud financiera.

Desde el 15 de octubre hasta el 31 de diciembre de 2025, los clientes que incrementen sus ahorros en MultiMoney podrán participar en el sorteo de un pase anual con Volaris para dos personas, que les permitirá viajar ilimitadamente durante un año, además de recibir $5,000 en efectivo para disfrutar el doble.

¿Cómo participar?

El proceso es sencillo y accesible para todos los clientes:

Inscribirse en el formulario disponible en el sitio web oficial de MultiMoney.

Por cada $100 que el cliente ahorre durante el período de la promoción, recibirá una oportunidad para participar en el sorteo.

Si el cliente incrementa sus ahorros por un monto mayor a $500, recibirá doble oportunidad por cada $100 ahorrado.

Esta mecánica busca incentivar el hábito del ahorro, ofreciendo una recompensa significativa que combina libertad financiera con experiencias inolvidables.

Fechas clave y restricciones

La promoción estará vigente del 15 de octubre al 31 de diciembre de 2025.

El sorteo se realizará el 08 de enero de 2026, y el ganador será anunciado a través de los canales oficiales de MultiMoney.

Una experiencia que transforma vidas

Con esta iniciativa, MultiMoney reafirma su compromiso de ofrecer beneficios tangibles a sus clientes, combinando el poder del ahorro con experiencias que enriquecen la vida. La promoción “Vuela ilimitado por un año + $5,000 en efectivo” es una invitación a soñar en grande, ahorrar con propósito y vivir sin límites.

Para consultar términos y condiciones completos pueden ingresar en: multimoney.com/sv/finanzas-en-linea.