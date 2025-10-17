Condenan a 15 años de internamiento a un menor que colaboraba en la MS-13

La Fiscalía General de la República (FGR), informó sobre la condena de 15 años de internamiento para un menor de edad quien colaboraba con la MS-13.

«Un menor de edad que cumplía la función de colaborador en la MS-13 fue condenado a 15 años de internamiento por el delito de agrupaciones ilícitas», dijo la FGR.

El menor ya había cumplido con una pena de 2 años de internamiento, sin embargo, el imputado seguía teniendo conductas inadecuadas y mantenía los lazos con la pandilla.

«En junio de 2025, el imputado fue detenido nuevamente para cumplir condena por este nuevo delito que se atribuyó», mencionó la FGR.