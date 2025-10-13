Detienen a personas que conducían con más de 200° de alcohol

Con el objetivo de garantizar la seguridad en las calles de conductores peligrosos, la Policía Nacional Civil (PNC), informó sobre la captura de dos personas quienes presuntamente conducían con más de 200° de alcohol.

Entre los casos está: Silverio Iglesias Flores conducía un pick up, donde iban a bordo 8 personas, la mayoría menores de edad, y chocó contra un remolque que estaba estacionado. Al realizarse el alcotest resultó con 220°.

«El accidente de tránsito ocurrió en el km 111 de la carretera Litoral, distrito de Usulután, Usulután Este. Los lesionados fueron trasladados a un centro asistencial», dijo la PNC.

Además, en el km 15 ½ de la autopista a Comalapa, se capturó a Edgardo Elíseo Pineda Moreira de 39 años, a quien se le detectó conduciendo con 218° de alcohol.