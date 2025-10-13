Parque de la Familia Chaparrastique es reconocido a nivel internacional

El Parque de la Familia Chaparrastique, en San Miguel ha sido reconocido de manera internacional por el World Urban Parks como ejemplo de recreación familiar y espacio público de calidad.

«Este espacio que ahora brilla como un lugar modelo de recreación y esparcimiento familiar ha sido reconocido por World Urban Parks», mencionó la Secretaría de Prensa.

De acuerdo con las declaraciones brindadas por la Secretaría, el Gobierno prioriza en la generación de espacios para la recreación y el sano esparcimiento familiar.