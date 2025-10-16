«FESTA NAPOLITANA», llega a El Salvador

FESTA NAPOLITANA por primera vez en El Salvador con una celebración deliciosa, sabrosa y creativa para todos los salvadoreños.⁣

FESTA NAPOLITANA es una celebración deliciosa, sabrosa y creativa que no te podés perder, una nueva opción para los salvadoreños estará disponible del 15 al 31 de octubre 2025, en algunos de tus restaurantes favoritos, que lanzan una pizza napolitana fuera de su menú, diseñada solo para este festival.

Precio:

● Por solo $9.95 te llevás:

● Una Pizza Napolitana edición limitada

● MAS una cerveza Miller o una quezalteca o la bebida que te ofrezca cada restaurante.



Contara con sabores atrevidos, ingredientes inesperados y combinaciones que no vas a volver a ves, solo estara disponible en Limón Chef.