George Clooney rechazó 35 millones de euros por un día de trabajo: «Si me quita un minuto de sueño, no vale la pena»

Según Celebrity Net Worth, la wikipedia oficial de la riqueza de los famosos, el patrimonio de George Clooney ronda alrededor de los 500 millones de dólares. En la lista de Forbes de los actores más pagados en 2024, el actor ocupaba el séptimo lugar, superando a otros como Nicole Kidman, Adam Sandler o Will Smith. Su posición económica es más que privilegiada, y aún así, o quizás por eso, se permite rechazar ciertos contratos millonarios, pero ¿por qué?

George Clooney demuestra que los principios y la ética personal pesan más que el dinero y que no todo tiene un precio. Y es que el actor dejó a todos atónitos al rechazar ni más ni menos que la friolera de 35 millones de dólares, cantidad que se agenciaría por un único día de trabajo. «Me ofrecieron 35 millones de dólares (30 millones de euros) por un día de trabajo en un anuncio de una aerolínea. «Si me quita un minuto de sueño, no vale la pena. Prefiero dormir tranquilo a ganar un poco más», confesó Clooney durante una entrevista al periódico The Guardian en plena gira promocional de la película The tender bar.

La compañía aérea que le ofreció el acuerdo se había visto anteriormente involucrada en polémicas relacionadas con el respeto a los derechos humanos y estaba asociada con «un país que, aunque es un aliado, a veces es cuestionable», según expresó el estadounidense. «Me puse a pensar y lo comenté con mi esposa Amal. No podemos aceptar este trabajo si no nos sentimos cómodos con la empresa que está detrás», continuaba. El protagonista de Ocean’s Eleven se casó en 2014 con Amal Alamuddin, quien, como abogada internacional especializada en derechos humanos, no dudó en respaldar la decisión de su marido.

Patrimonio millonario

Clooney fundó junto a Rande Gerber y Mike Meldman una compañía tequilera llamada Casamigos, que en 2017 fue vendida a la empresa británica Diageo por 1000 millones de dólares. También se mueve en el sector de las inversiones inmobiliarias y posee varias propiedades de alto valor, entre las cuales se pueden encontrar una villa histórica en el Lago de Como, en Italia, y residencias de lujo extendidas en otros países como Inglaterra, Francia y Estados Unidos, y que en su totalidad son estimadas en más de 500 millones de dólares. De esta forma, el actor estadounidense ha logrado mantenerse siempre entre los puestos más altos de las listas de celebrities mejor pagadas y ser uno de los intérpretes con mayor patrimonio del sector.

«Tengo suficiente dinero como para vivir sin trabajar. Eso me permite ser extremadamente selectivo a la hora de elegir mis proyectos», sentenció en la entrevista. El intérprete ha aclarado en alguna otra ocasión que el hecho de que ahora se involucre en menos proyectos es debido a que «ya no hay tan buenos papeles. Y la verdad, no necesito actuar», dejando claro que, desde que ejerce de padre y esposo, sus prioridades han variado.

No es la primera vez que George Clooney hace alarde de su sentido del honor y la generosidad. En una ocasión reveló a la revista GQ que regaló un millón de euros a 14 de sus amigos más íntimos tras haber facturado una cifra similar por su participación en la película Gravity. «Reflexioné que sin ellos no tengo nada. Todos somos muy cercanos, y pensé, básicamente, que si me atropella un autobús, todos ellos estarán en el testamento. Entonces, ¿por qué diablos estoy esperando a que me atropelle un autobús?», confesó.