Desarrollan Plan San Salvador Centro sin Baches, en colonia 15 de Septiembre

La Alcaldía de San Salvador Centro mediante el personal del Departamento de Mantenimiento Vial, desarrolló el Plan San Salvador Centro sin Baches en la colonia 15 de Septiembre, Zona 2 del Distrito San Salvador.

De acuerdo a la comuna capitalina, con este plan en la colonia 15 de Septiembre se realizaron trabajos de recarpeteo, fresado, cableado, limpieza, entre otros.

En la ejecución se intervinieron 245 metros cuadrados de superficie vial, en la cual aplicaron 23 toneladas de mezcla asfáltica en caliente, con el objetivo de restaurar y mejorar las arterias.

«Mediante estas acciones el edil Mario Duran continúa brindando espacios adecuados para los habitantes de los cinco distritos de San Salvador Centro», mencionó la Alcaldía de San Salvador Centro.