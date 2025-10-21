Gobierno de El Salvador lanza construcción del nuevo Centro Integrado de Inteligencia Aduanera

Autoridades de Gobierno, encabezados por el Vicepresidente de la República, Félix Ulloa hijo, junto al Ministro de Hacienda, Jerson Posada y el Director General de Aduanas, Benjamín Mayorga, realizaron el lanzamiento de la construcción del Centro Integrado de Inteligencia Aduanera (CIIA), una innovadora infraestructura que fortalecerá el control y la modernización del sistema aduanero en El Salvador.

El CIIA estará ubicado en San Bartolo y concentrará el control nacional de la seguridad electrónica y aduanera, con el objetivo de automatizar, supervisar y agilizar los procesos de despacho de mercancías en todas las aduanas del país, integrando funciones de vigilancia, análisis de riesgo y gestión operativa para reforzar la eficiencia y transparencia institucional.

“Este proyecto demuestra el compromiso del Gobierno con la innovación tecnológica y la transparencia en los procesos públicos, garantizando un comercio más seguro y eficiente”, destacó el Vicepresidente Félix Ulloa hijo.

Por su parte, el Ministro de Hacienda, Jerson Posada, subrayó que el CIIA permitirá un trabajo más eficiente en materia aduanera: “Este centro es el reflejo de nuestro compromiso por ofrecer soluciones prácticas, accesibles y oportunas para nuestro personal y usuarios”.

El director Benjamín Mayorga también explicó que el nuevo centro contará con tecnología de última generación: “El nuevo Centro incluye detectores de sustancias y explosivos, sistemas de análisis de imágenes de rayos X, inteligencia artificial para la gestión de riesgo, tecnología RFID y códigos QR para mejorar la trazabilidad de las mercancías. Además, incorporará un sistema integral de videovigilancia nacional y el uso de drones para monitorear operaciones en tiempo real”.

El CIIA tendrá alcance para todas las aduanas terrestres, aéreas, marítimas e internas, contribuyendo a la lucha contra el contrabando, la transparencia en las inspecciones y el fortalecimiento de la seguridad fronteriza.

“Esta modernización también beneficiará de gran manera al sector privado, con quien seguiremos coordinando esfuerzos para llevar a El Salvador a donde queremos, sabemos que son un pilar importante para el crecimiento económico y el desarrollo de nuestro país, así que este trabajo también ha sido pensado para ellos”, agregó el Ministro Jerson Posada.

En esa línea, durante el evento se firmó un acuerdo de cooperación tecnológica con distintas empresas que ayudarán a equipar y modernizar el CIIA, como parte de la visión de trabajo conjunta entre el Gobierno central y el sector privado.

Con la construcción del CIIA, Aduanas El Salvador reafirma su compromiso con la innovación, la seguridad y la transparencia, impulsando una gestión aduanera moderna y alineada con los estándares internacionales de facilitación del comercio.