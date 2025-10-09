La Escuela Nacional de Danza celebra el Mes de la Niñez con una puesta en escena llena de color y movimiento

Por Bayron Romero

Con motivo del Mes de la Niñez y en conmemoración del Día Internacional del Juego, la Escuela Nacional de Danza Morena Celarié (END) ha preparado un espectáculo inolvidable que reúne arte, creatividad e inclusión: Hansel y Gretel, una puesta en escena mágica protagonizada por más de 100 estudiantes de todas las edades y niveles de formación.

La obra, inspirada en el clásico cuento de los hermanos Grimm, ha sido adaptada al lenguaje de la danza por el equipo docente de la END, incorporando elementos de las cuatro especialidades que ofrece la institución: Ballet Clásico, Danza Contemporánea, Danza Folclórica y Pre-Danza. El resultado es una experiencia escénica rica en diversidad artística, con una narrativa visual que estimula la imaginación y celebra el espíritu lúdico de la infancia.

Esta presentación marca también el cierre del ciclo escolar 2025, y se convierte en una oportunidad para que el público pueda apreciar el crecimiento técnico y creativo del estudiantado, así como el enfoque inclusivo y pedagógico de la escuela. Cada niño, niña y adolescente que sube al escenario es parte fundamental del proceso formativo que impulsa la END, una institución comprometida con el desarrollo integral de las juventudes a través del arte.

“Con Hansel y Gretel queremos rendir homenaje al juego como una herramienta vital para el aprendizaje, la expresión emocional y el crecimiento personal. La danza, en ese sentido, es un vehículo poderoso para que los niños y niñas puedan explorar el mundo desde su sensibilidad, curiosidad y creatividad”, expresó una de las maestras encargadas del montaje.

El ensayo general se realizó a puertas abiertas, permitiendo que familiares, docentes y amantes de la danza pudieran apreciar el esfuerzo y la dedicación que hay detrás de cada movimiento. Muy pronto, el público en general tendrá la oportunidad de disfrutar de esta obra que promete encantar a personas de todas las edades.

La Escuela Nacional de Danza invita a toda la comunidad a ser parte de esta celebración del arte, la infancia y el juego. ¡No te pierdas Hansel y Gretel, un viaje mágico a través de la danza!