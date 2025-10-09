Nayib Bukele anuncia esfuerzo que se hará ante los gatos y perros que viven en las calles

El Presidente de la República, Nayib Bukele, informó por medio de redes sociales que se hará un esfuerzo para los miles de perros y gatos quienes viven en las calles del territorio salvadoreño.

«Miles de perros y gatos viven en nuestras calles. Queremos cambiar eso, pero sin crueldad», manifestó el mandatario.

Nayib Bukele afirmó que se cuenta con los recursos financieros para hacer el proyecto realidad, sin embargo, busca socios expertos para convertirlo en un modelo para América Latina.

«Tenemos los recursos financieros, pero buscamos socios expertos para convertirlo en un modelo para América Latina ¿Quién quiere venir a ayudarnos?», dijo Bukele en su post.