Localizan sin vida a madre e hijo de 5 años arrastrados por una corriente en San Vicente

La tarde de este domingo, alrededor de las 3:30 p.m., equipos de socorro realizaron una intensa búsqueda en la quebrada de la colonia Remaguiza, en el departamento de San Vicente, tras el reporte de dos personas arrastradas por una corriente.

Horas más tarde, los cuerpos de Nancy Tatiana Marcia, de 34 años, y su hijo Kenedy Roque Mancia, de 5, fueron localizados sin vida por voluntarios de la Seccional de San Vicente junto a equipos de primera respuesta.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades de rescate, madre e hijo fueron arrastrados por la fuerte corriente cuando intentaban cruzar la quebrada, en medio de las intensas lluvias que han afectado al país en las últimas horas.

El territorio salvadoreño se encuentra actualmente bajo alerta amarilla debido a las precipitaciones, que han provocado diversas afectaciones como crecidas de ríos, deslizamientos de tierra y calles inundadas en distintos puntos del país.

Las autoridades hacen un llamado a la población a evitar cruzar ríos o quebradas durante las lluvias y a mantenerse informada a través de los canales oficiales de Protección Civil.

