MARN: «Continuará la influencia de Vientos Nortes en el país»

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), informó que para este miércoles la presencia de Vientos Nortes continuarán su presencia en el territorio nacional.

El MARN mencionó que durante la mañana, el cielo estará poco nublado con lluvias cerca del mediodía en la cordillera volcánica

Aparte, en la tarde, se prevén lluvias en la cordillera volcánica y el oriente; y por la noche, desde el centro hasta la costa oriental.

«El viento alcanzará ráfagas de hasta 40 km/h, más sensibles en zonas altas y del occidente», añadió la Cartera de Medio Ambiente.