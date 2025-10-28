MARN: «Este martes tendremos lluvias con actividad eléctrica por la tarde y noche»

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), informó que para este martes, El Salvador tendrá lluvias que vendrán cargadas de actividad eléctrica

En la mañana, el cielo estará poco nublado, pero no se descartan algunas lluvias en la costa de la zona oriental.

Mientras que para la tarde, las lluvias se desarrollarán sobre la cordillera volcánica, especialmente entre Apaneca–Ilamatepec, la cordillera del Bálsamo y al oriente del país.

y por la noche, continuarán las tormentas sobre la zona oriental, así como en La Libertad y San Salvador.