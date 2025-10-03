MARN: «Hoy se esperan lluvias y tormentas en distintos momentos del día

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), informó que para este viernes se espera lluvias y tormentas en distintos momentos del día a partir del mediodía.

«Al mediodía: lluvias en la franja volcánica del centro y occidente», informó la Cartera de Medio Ambiente en redes sociales.

El MARN, manifestó que para la tarde, habrá tormentas en la franja volcánica y zona norte.

Mientras que para la noche, prevén lluvias y tormentas que se extenderán a occidente, centro, oriente y costa, hasta la madrugada del sábado.