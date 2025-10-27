Mercados festejan triunfo de Milei en legislativas de Argentina

Por Walter Bianchi y Jorge Otaola

BUENOS AIRES, 27 oct (Reuters) -Los mercados de Argentina se disparaban el lunes tras la inesperada consolidación del oficialismo en las elecciones legislativas celebradas en la víspera en el país austral, lo que aventura una profundización de la política ortodoxa.

En este contexto optimista inversor, las acciones subían casi un 20%, el peso se apreciaba un 10%, los bonos en el segmento extrabursátil mejoraban un 15% y el riesgo país se desplomaba hacia las 650 unidades.

En un sorpresivo resultado de las urnas, el presidente de derecha Javier Milei se impuso de manera contundente en unos comicios legislativos en los que buscaba mejorar su presencia en un Congreso dominado por la oposición para avanzar con su plan económico ultraliberal.

Milei convocó el lunes a opositores moderados para avanzar en una agenda de reformas liberales tras una victoria impactante en las elecciones legislativas.

«La combinación del resultado (electoral) y del apoyo norteamericano nos hace pensar que veremos hoy (lunes) en el mercado un rally (alcista) con pocos antecedentes en términos históricos», dijo la consultora 1816.

«En materia cambiaria vamos camino a una sobre reacción que solo podrá frenarla el Gobierno si es que decide salir a comprar dólares para ponerle un piso al tipo de cambio en estas próximas jornadas», estimó.

El peso mayorista se apreciaba un fuerte 9,3% a 1.365 por cada dólar a las 1425 GMT, frente a un valor techo de 1.345 unidades tras la apertura, manteniéndose dentro de la banda de flotación divergente vigente para la fecha de 936,45 y 1.494,04 donde debe participar el banco central (BCRA).

La semana pasada, el Tesoro estadounidense intervino en la plaza cambiaria local con fuertes compras de pesos para sostener su paridad. El Tesoro americano vendió unos 2.100 millones de dólares en la ronda argentina desde un reciente acuerdo con el Gobierno de Milei.

Argentina y Estados Unidos firmaron un intercambio de monedas ‘swap’ por 20.000 millones de dólares y buscan acordar con bancos un fondo de rescate por otros 20.000 millones de dólares con el fin de sostener las actuales políticas impulsadas por el mandatario liberal.

Los negocios a futuro caía a niveles de 1.470 pesos por dólar para fin de año y a 1.660 unidades para junio de 2026.

«Con el resultado electoral, la duda que se abre es si el Gobierno o el Tesoro de Estados Unidos saldrán a ponerle un piso al dólar, ya que el primero tiene que acumular reservas, y el segundo recuperar dólares», dijo el economista Roberto Geretto de Adcap Grupo Financiero.

«A pesar de la baja inicial que se espera, gradualmente debería volver al techo de la banda para que se pueda acumular reservas, bajar tasas y desarmar el ‘cepo’ (cambiario)», agregó.

La plaza accionaria se disparaba un 16,5% en su índice líder S&P Merval, recortando algo el rally alcista de la apertura por sobre el 20%, liderada por la mejora anotada en papeles de buena liquidez con cotización externa como los rubros energéticos y financieros.

«El apoyo de Estados Unidos debería potenciar la recuperación (del mercado). No solo los activos argentinos se ven respaldados por el resultado político, sino que el respaldo prometido estadounidense implica medidas concretas adicionales para impulsar la demanda de bonos en dólares, incluyendo potenciales recompras», afirmó un informe del JP.Morgan.

Operadores dijeron que el riesgo país argentino se desplomaba hacia la zona de 650 puntos básicos, desde unas 1.200 unidades la semana previa.