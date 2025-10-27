Yamil Bukele: «Hugo Pérez y Mauricio Cienfuegos regresan al fútbol nacional»

El Presidente del INDES, Yamil Bukele, informó por medio de redes sociales que Hugo Pérez y Mauricio Cienfuegos se suman al equipo de trabajo en favor del balompié nacional, siendo parte de la Federación Salvadoreña de Fútbol.

«Tal y como lo habíamos mencionado en varias ocasiones, hoy tenemos el gusto de confirmar que los señores Hugo Pérez y Mauricio Cienfuegos se suman al equipo de trabajo en favor del balompié nacional», mencionó el titular del INDES.

Yamil Bukele manifestó que por su amplia experiencia en Estados Unidos, Hugo y Mauricio serán los encargados de dirigir el trabajo y el desarrollo deportivo de escuelas, visorias, campamentos selectivos y clínicas en la Subfederación Salvadoreña de Fútbol