Mabe revoluciona hogares y negocios salvadoreños con tecnología y eficiencia 

Con más de 79 años de trayectoria en la fabricación de electrodomésticos, mabe, reconocida marca de línea blanca y líder en innovación en Latinoamérica presenta su más reciente portafolio de productos en El Salvador. Esta nueva línea de lavadoras, refrigeradoras y cámaras refrigerantes ha sido desarrollada para ofrecer mayor eficiencia, frescura y tecnología avanzada, mejorando la vida de las familias y los negocios salvadoreños.

A lo largo de los años, mabe ha reafirmado su compromiso con la calidad, seguridad, entrega oportuna, costos competitivos y el desarrollo del talento humano, pilares que respaldan cada producto que lleva su sello. Hoy, la compañía continúa innovando para acompañar el día a día de sus consumidores, ofreciendo soluciones que combinan bienestar, eficiencia y respeto por el medio ambiente.

LAVADORAS MABE – TECNOLOGÍA QUE CUIDA TU ROPA Y EL PLANETA

Las nuevas lavadoras mabe están diseñadas para cuidar tu ropa y el planeta, ofreciendo una limpieza profunda con menor consumo de recursos. Gracias a su tecnología Aqua Saver Green, permiten un ahorro de hasta 76% de agua y 55% de energía, haciendo cada lavado más sostenible y económico. Además, brindan una experiencia silenciosa y eficiente en su modelo de 18 kg, que incorpora motor Direct Drive, optimizando el desempeño y reduciendo vibraciones. Su panel digital con display LED facilita el uso diario, mientras que la tecnología Safe&Clean protege tu ropa y tu salud, eliminando hasta el 99.99% de bacterias con su recubrimiento antibacterial.

Cualidades principales:

Motor Direct Drive: mayor eficiencia y menor ruido.

Power Wash: lavado profundo y ahorro de agua.

Ciclo 4 Next Day: ropa más seca en 6 horas.

Doble Filtro ZeroFuzz: atrapa pelusas y mantiene las prendas impecables.

Canasta Clean Care: protege cada tejido durante el lavado.

Diferenciales del modelo 18KG – Diamond Gray:

Air Vent+, evita la formación de moho.

9 ciclos automáticos, incluyendo sanitizado, express y delicado.

Inicio programado (1 a 24 horas) y apagado automático.

Diseño moderno y tapa Soft Close, que previene accidentes.

REFRIGERADORAS MABE – FRESCURA, DISEÑO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA

Las refrigeradoras Mabe están diseñadas para mantener la frescura de los alimentos por más tiempo, reduciendo el consumo de recursos en cada uso. Gracias a su tecnología Home Energy Saver y al compresor TecInverter, permiten un ahorro de hasta 25% de energía, alcanzando la temperatura ideal en menos tiempo. Además, incorporan gas ecológico R600a, que contribuye al cuidado del medio ambiente. Todas incluyen luz LED interior, sistema Total Fresh Flow para una mejor distribución del aire frío, y display digital que facilita un control más intuitivo y preciso.

Entre sus cualidades principales:

Ahorro de energía con la tecnología Home Energy Saver.

Refrigeración uniforme para conservar textura y sabor.

Diseño moderno con acabados Inox o Unox.

10 años de garantía en compresor TecInverter.

Modelos destacados:

Side by Side 524L (18 pies):

Modo Super Cool/Super Freeze y Auto Set.

Despachador de agua y alarma de puerta abierta.

4 parrillas de cristal templado y 2 cajones transparentes.

Side by Side 631L (22.3 pies):

Zona convertible extra fría para descongelar o refrigerar alimentos delicados.

Mayor capacidad interior y 4 anaqueles completos.

Modo Eco y Super Freeze.

Automático 400L (14 cuft):

Cool Zone y despachador de agua de 2L.

Modo Vacation y ECO System.

Cajones para frutas y legumbres con tapa de cristal templado.

Automático 442L (16 cuft):

Mayor capacidad interna y 2 parrillas de cristal templado adicionales.

Modo Turbo Cool para enfriar rápidamente alimentos y bebidas.

Despachador de agua y Total Fresh Flow mejorado.

REFRIGERADORES DE VITRINA – IDEALES PARA NEGOCIOS Y COMERCIOS

Pensados para emprendedores y puntos de venta, los nuevos refrigeradores de vitrina Mabe ofrecen mayor capacidad, resistencia y visibilidad, con materiales duraderos y un diseño que ahorra energía.

Beneficios comunes:

Gas R600a ecológico y eficiente.

Puerta de doble vidrio templado con chapa de seguridad.

Luz LED interior que realza los productos exhibidos.

Rejillas resistentes de hasta 35 kg.

Modelos destacados:

Vitrina 216L:

Espacio ideal para más de 130 botellas.

3 parrillas de alambrón y diseño compacto.

Vitrina 316L:

Capacidad ampliada para más de 190 botellas.

4 parrillas de alambrón y excelente iluminación.

Con esta nueva línea, mabe reafirma su liderazgo en innovación y sostenibilidad, desarrollando productos que se adaptan a los hogares y negocios salvadoreños, siempre bajo los más altos estándares de seguridad y eficiencia.