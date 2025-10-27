Shell presenta la promoción “El punto está en coleccionarlos”

La emoción del automovilismo volvió a sentirse en El Salvador con toda la energía, la velocidad y el rugido de los motores de Shell. En el marco del evento “Watch The Race” del Gran Premio de México, realizado este domingo en el Hotel Hilton, salón Tamarindo, Shell presentó oficialmente su nueva promoción “El punto está en coleccionarlos”, una invitación para revivir la pasión por Ferrari… ahora a control remoto.

El evento reunió a clientes, invitados especiales y medios de comunicación que disfrutaron la transmisión en vivo del Gran Premio mientras compartían la emoción de la Fórmula 1 en un ambiente lleno de adrenalina. Durante la jornada, Shell realizó un enlace exclusivo con los tres salvadoreños ganadores de la primera promoción de Shell Go+, quienes están viviendo una experiencia inolvidable en la zona VIP y Hospitality de Ferrari dentro del Autódromo Hermanos Rodríguez en Ciudad de México, presenciando de cerca el espectáculo de la máxima categoría del automovilismo mundial.

Con este lanzamiento, Shell busca extender esa emoción a todos los hogares salvadoreños, ofreciendo una experiencia única que combina tecnología, diversión y espíritu competitivo. Gracias a su alianza con Ferrari, la marca presenta una colección exclusiva de cuatro modelos icónicos de la escudería italiana que los fanáticos pueden adquirir en versión a control remoto con tecnología Bluetooth:

Ferrari SF-24: un modelo que representa un cambio audaz en diseño y rendimiento. Bajo la dirección de Enrico Cardile, este monoplaza fusiona el rojo clásico de Ferrari con toques en blanco y amarillo, rindiendo homenaje a la herencia deportiva de la marca.

Ferrari 296 GTB: revolucionario en lo técnico, introduce un motor V6 a 120° acoplado a un sistema híbrido enchufable (PHEV) que entrega una potencia máxima de 830 CV, combinando innovación, eficiencia y estilo.

Ferrari Purosangue: el primer “cavallino rampante” de cuatro puertas y cuatro asientos, que une el rendimiento con la comodidad y el placer de conducir.

Ferrari 499P: un prototipo deportivo de ingeniería italiana que compite en la categoría Le Mans Hypercar del Campeonato Mundial de Resistencia FIA (WEC), símbolo de excelencia y velocidad.

A partir de hoy, todos los salvadoreños pueden adquirir cualquiera de estos modelos coleccionables al comprar combustibles o productos en Shell Café más $20 usando la aplicación Shell Go+. Cada compra acumula puntos que los usuarios pueden seguir sumando para completar su colección, porque como dice el lema de la campaña: “El punto está en coleccionarlos.”

Además, Shell continúa destacándose por ofrecer experiencias únicas más allá del volante. Su marca Shell Café, orgullo salvadoreño, fue recientemente galardonada con el tercer lugar en el concurso mundial de baristas de Shell, un reconocimiento que confirma que en El Salvador se sirve un café de clase mundial, preparado con pasión, calidad y un servicio excepcional.

La promoción está vigente del 26 de octubre de 2025 al 15 de enero de 2026, o hasta agotar existencias, en las 26 estaciones Shell y 11 tiendas Shell Café a nivel nacional.

Con Shell, la pasión por la velocidad, la innovación y el espíritu Ferrari se viven hoy en cada kilómetro… y en cada colección.

El punto está en coleccionarlos.