Roig Negueroles: “No podemos pagar el pato de una gestión mal hecha”

Alfafar (Valencia), 22 oct (EFE).- El consejero delegado del Villarreal, Fernando Roig Negueroles, criticó la forma en la que LaLiga gestionó la cancelación del partido que iba a disputar ante el FC Barcelona en Miami, comunicada este martes mientras se enfrentaba al Manchester City en la Liga de Campeones.

“Al parecer había que sacar las entradas a la venta y no se podían sacar, había mucha presión, pero las cosas se pueden retrasar y no pasa nada. No podemos ser los que paguemos el pato de una gestión mal hecha”, añadió Negueroles este miércoles en declaraciones a los medios durante la reinauguración del campo municipal de Alfafar (Valencia) que fue arrasado por la dana de hace un año.

El consejero delegado del Villarreal rechazó sentirse utilizado por LaLiga, pero ensalzó la la gestión del club: “No creo que haya sido una utilización a mala fe, pero desde luego que nosotros nos hemos desgastado mucho para luego no obtener nada y ser protagonistas de una cosa que era muy bonita para nosotros y que se ha convertido en algo feo”.

Negueroles criticó también la forma en la que LaLiga comunicó la decisión: “Nos han intentado dar más explicaciones, que las cosas no son tan fáciles. Pero desde luego haber esperado una hora más no hubiera pasado absolutamente nada”.

“Nosotros sí que habíamos hecho mucha explicación didáctica porque lo único que nos preocupaba eran nuestros aficionados y abonados y el resto de actores tenía que haber sido tratado a través de LaLiga, ser más transparentes o ser más claro y explicarlo mejor para que todo el mundo estuviera de acuerdo”, añadió.

Pese a la cancelación y al malestar, Roig Negueroles reconoció que la idea del club sigue siendo positiva: “Nunca hemos negado que es positivo para el Villarreal o para cualquier equipo de la liga. Creemos que podemos crecer comercialmente en Estados Unidos y si va otro partido también es bueno para la liga”.

Sobre si lo ocurrido le pasará factura al presidente de LaLiga, Javier Tebas, Negueroles se mostró rotundo: “Yo estoy muy cabreado y muy enfadado por cómo se han hecho las cosas, pero creo que él intenta hacer lo mejor para la Liga española”.

Además, frivolizó sobre la idea de que el partido adulteraba la competición: “¿Y cuando jugamos un partido de Champions y ponemos a jugadores menos importantes? Lo de la adulteración me da risa”.

