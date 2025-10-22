Empresas salvadoreñas transforman el manejo de efectivo para reducir riesgos y mejorar su liquidez 

La gestión de efectivo en Centroamérica ha venido experimentando una transformación significativa impulsada por la creciente necesidad de las pequeñas y medianas empresas (Pymes) de reducir sus riesgos operativos, optimizar costos y mejorar su liquidez inmediata. Prosegur, líder global en soluciones de seguridad y gestión de efectivo, viene acompañando a cientos de compañías en El Salvador en este proceso de modernización.

A pesar del avance de los medios de pago digitales, el efectivo continúa siendo protagonista en la economía local. Un estudio de la compañía de software bancario Temenos, destacó que el 44% de los salvadoreños prefiere realizar sus pagos y transferencias de forma personal utilizando efectivo, independientemente de si tienen o no una cuenta bancaria.

Ante este panorama el manejo tradicional del efectivo representa importantes desafíos para las empresas: riesgos de seguridad, costos operativos elevados, capital inmovilizado y procesos manuales propensos a errores.

De esta manera, Prosegur ha desarrollado un ecosistema de soluciones que permite a las Pymes optimizar cada etapa del ciclo del efectivo, desde su recepción hasta su bancarización:

Sistemas de automatización en punto de venta: Reducen errores humanos y aceleran el procesamiento.

Recogida y transporte blindado: Garantizan la seguridad en el traslado de valores.

Gestión delegada de efectivo: Liberan al personal para enfocarse en actividades de valor agregado.

Banca electrónica anticipada: Proporcionan liquidez inmediata sin esperar depósitos físicos.

Tecnología de trazabilidad: Ofrecen visibilidad en tiempo real del efectivo.

En promedio con el uso de herramientas como Cash Today los clientes pueden percibir una reducción de hasta 40% en costos operativos y una mejora del 100% en los tiempos de disponibilidad del efectivo ya que cuenta con la acreditación inmediata del dinero en la cuenta bancaria del cliente.

“Cada vez más empresas en El Salvador están apostando por soluciones tecnológicas que les permiten optimizar su liquidez y reducir los riesgos asociados al manejo del efectivo. En Prosegur acompañamos esta transformación con herramientas que automatizan procesos, brindan trazabilidad total del dinero y fortalecen la seguridad en toda la cadena de valor”, indicó David Salas, director General de Prosegur Cash en El Salvador.

De esta manera, la transformación en la gestión de efectivo está impulsando la eficiencia en múltiples industrias de la región. Por ejemplo, el el sector retail y supermercados, optimiza los cierres de caja y reduce los tiempos administrativos; en la banca y el sector financiero, mejora la gestión de cajeros y sucursales; en el sector de combustibles y tiendas de conveniencia, automatiza puntos de venta con alto volumen de transacciones; y en el ámbito de la salud, fortalece el control de cobros y minimiza riesgos en farmacias y clínicas. Todo esto acompañado de los más altos estándares de seguridad.

La gestión inteligente de efectivo no solo se trata de seguridad, sino de convertir un proceso operativo en una ventaja competitiva para los negocios y empresas. Aquellas que adoptan estas soluciones logran reducir significativa sus costos operativos, mejoran su liquidez, disminuyen riesgos de seguridad y fraude, además, hay una mayor transparencia y control