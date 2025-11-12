AFP CONFIA presenta RHed CONFIA, el nuevo programa de empleadores que conecta talento y tecnología 

AFP CONFIA lanzó oficialmente RHed CONFIA, un innovador programa -dirigido a empleadores- que busca estrechar la relación con las empresas y convertirse en un espacio de encuentro para los líderes de talento humano en El Salvador.

El evento contó con la participación de la Dra. Carla Fernández, profesora de INCAE, quien impartió la ponencia “Recursos humanos e inteligencia artificial: talento y tecnología para liderar el mañana”.

Su exposición abordó los desafíos y oportunidades que ofrece la inteligencia artificial en la gestión del capital humano, resaltando la importancia de integrar la tecnología en los procesos de liderazgo y contratación.

En este evento también se contó con la participación de Tu Chance El Salvador, quienes presentaron el nuevo Simulador de Entrevistas con Inteligencia Artificial, una herramienta que dará más confianza a quienes se postulan y apoyará a los equipos de Recursos Humanos en sus procesos de selección.

“Hoy presentamos la RHed CONFIA, un programa de empleadores que trasciende ese concepto para consolidarse como un espacio de interacción y crecimiento destinado a los líderes de la gestión del talento humano en El Salvador. La RHed, que significa Recursos Humanos para la Excelencia y el Desarrollo, refleja nuestro compromiso de impulsar la innovación, la colaboración y el fortalecimiento del capital humano en el país”, afirmó Jorge Mejía, Director Comercial de AFP CONFIA.

¿Qué es RHed CONFIA?

Es un programa que redefine la relación entre las empresas y AFP CONFIA, creando un espacio cercano y colaborativo para comprender y atender sus necesidades. La RHed será un punto de encuentro para los líderes de talento humano, conectándolos con herramientas y conocimientos que están transformando la manera en que las organizaciones trabajan, contratan y lideran a sus equipos.

El programa RHed CONFA se sustenta en tres pilares estratégicos:

Comunicación: boletines periódicos, actualizaciones y recursos digitales.

Experiencias: eventos de formación y actividades especiales.

Atención: servicios de contacto a través de CONFIATEL, Tessa (WhatsApp), correo electrónico, atención presencial, Días CONFIA y Fondos de Ahorro Previsional Voluntario.

Con esta iniciativa, la Administradora refuerza su compromiso con el desarrollo del talento humano, creando una comunidad colaborativa que fomenta la innovación y el intercambio de experiencias entre empresas.

El evento reunió a profesionales y representantes de distintas compañías, consolidando a RHed CONFIA como un punto de conexión entre empleadores y las tendencias que marcarán el futuro del mundo laboral.

Para conocer más sobre los próximos eventos de RHed CONFIA, visita www.confia.com o búscalos en sus redes sociales como AFP CONFIA. Conoce más sobre Grupo Financiero Atlántida en www.grupofinancieroatlantida.com