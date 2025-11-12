Alcaldía de San Salvador Centro regala lentes a 115 niños

Con la finalidad de ayudar a la niñez, La alcaldía de San Salvador Centro, en coordinación con Fudem, regalaron más de 115 lentes para niños y niñas residentes de la Zona 5.

«Más de 115 niños y niñas de la Zona 5 recibieron lentes gratis gracias al trabajo en conjunto con Fudem. Desde Vista Bella hasta San Juan Bosco, cada comunidad ahora ve la vida con más claridad», mencionó la capitalina en X.

Por su parte el alcalde de San Salvador Centro, Mario Durán mencionó el desde el inicio de su gestión, «Ventanitas de Luz» ha estado presente porque creen en la educación, en las familias y en el futuro de los salvadoreños.

“Trabajamos junto al Gobierno Central y al Presidente Nayib Bukele para que nuestros niños crezcan en un país más seguro, con oportunidades y un futuro diferente para las nuevas generaciones”, manifestó el edil.