Anuncian mejoramiento en viviendas de 16 comunidades del AMSS

Con el objetivo de transformar la vida de las familias salvadoreñas, la Ministra de Vivienda, Michelle Sol, anunció obras de mejoramiento en viviendas de 16 comunidades del AMSS, que incluyen cambio de techos, pisos, ventanas y drenajes.

«Hoy damos un paso más en nuestro compromiso de transformar la vida de las familias salvadoreñas a través de viviendas adecuadas, seguras y resilientes. Ya tenemos la seguridad que tanto esperábamos en el país; ya no tenemos miedo de estar en nuestras comunidades», afirmó.

La titular de Vivienda mencionó que on 1,016 soluciones habitacionales en 16 comunidades, en la primera fase se intervienen 337 viviendas.

«En esta primera fase se intervienen 337 viviendas en La Naval, Villa Kiwanis, Nicaragua 2, La Chacra y Quiñónez 1. Cada pared reparada, cada techo nuevo, cada puerta segura representa un futuro de esperanza», mencionó.