Ana Gabriel a un paso de lograr Sold Out en su concierto en El Salvador

La Diva americana casi logra un sold out en su concierto en suelo salvadoreño. A pocos días de su gran show en el país, los salvadoreños han agotado las localidades para cantar a todo pulmón los éxitos de Ana Gabriel.

Entre las localidades agotadas se encuentra: Mesa Ultra Platinum $185 y Platea general $65. La localidad disponible hasta el momento es Platea Central la cual tiene un precio de $120.

La artista Ana Gabriel se presentara en El Salvador el próximo 20 de noviembre para los amantes de las musical regional mexicana.