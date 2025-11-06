Ana Gabriel a un paso de lograr Sold Out en su concierto en El Salvador

La Diva americana casi logra un sold out en su concierto en suelo salvadoreño. A pocos días de su gran show en el país, los salvadoreños han agotado las localidades para cantar a todo pulmón los éxitos de Ana Gabriel.

Entre las localidades agotadas se encuentra: Mesa Ultra Platinum $185 y Platea general $65. La localidad disponible hasta el momento es Platea Central la cual tiene un precio de $120.

La artista Ana Gabriel se presentara en El Salvador el próximo 20 de noviembre para los amantes de las musical regional mexicana.

El Salvador se prepara para el concierto de Ana Gabriel

