MARN: «Este jueves se esperan lluvias por la tarde y noche»

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), informó que para este jueves se espera la presencia de lluvias en el territorio salvadoreño a partir de la tarde y noche.

Por la mañana, el cielo estará poco nublado, pero hacia el mediodía aumentará la nubosidad en la zona norte y la cadena volcánica.

El MARN indicó que durante la tarde, se prevén lluvias en la franja montañosa norte y en la cordillera volcánica, con énfasis en el centro y occidente.

En la noche, podrían registrarse lluvias en puntos de las zonas norte, oriental y central, incluyendo alrededores del Área Metropolitana de San Salvador.

📌 #ElObservatorioInforma | Hoy se esperan algunas lluvias por la tarde y noche. También continuarán los vientos con algunas ráfagas que podrían alcanzar los 30 km/h. ☔🍃



Mantente atento porque podría llover en algunos puntos del Área Metropolitana de San Salvador, así como en… pic.twitter.com/mmTXA2GCuF — Ministerio de Medio Ambiente (@MedioAmbienteSV) November 6, 2025

