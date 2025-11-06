MARN: «Este jueves se esperan lluvias por la tarde y noche»

Por
Dennis Leiva
-
Foto cortesía Medio Ambiente

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), informó que para este jueves se espera la presencia de lluvias en el territorio salvadoreño a partir de la tarde y noche.

Por la mañana, el cielo estará poco nublado, pero hacia el mediodía aumentará la nubosidad en la zona norte y la cadena volcánica.

El MARN indicó que durante la tarde, se prevén lluvias en la franja montañosa norte y en la cordillera volcánica, con énfasis en el centro y occidente.

En la noche, podrían registrarse lluvias en puntos de las zonas norte, oriental y central, incluyendo alrededores del Área Metropolitana de San Salvador.

TE PUEDE INTERESAR:

@elmetropolitano

💧⚠️ “En solo minutos, las lluvias transformaron las calles en ríos. Mira lo que pasó en Santa Tecla y San Salvador #lluvias #clima

♬ sonido original – El Metropolitano Digital

Artículo relacionadosMás del autor