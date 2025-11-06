Confirman más estrellas para el partido de Real Madrid vs Barcelona leyendas en El Salvador

El partido de el Real Madrid vs Barcelona Leyendas esta cerca de encender el escenario salvadoreño, por lo que las estrellas de ambas escuadras se están revelando para aumentar la emoción de la población salvadoreña.

Entre algunos nombres que se han barajado se encuentran para el Barcelona, Jorge «Mágico» González, Romario, Carles Puyol, Phillipe Cocu; y Yaya Touré, siendo las leyendas confirmada para los culés.

Del lado del Real Madrid, está el portero Iker Casillas se confirmó Pepe, Julio Baptista, y el mediocampista español José María Gutiérrez, Guti.

Este partido esta programado para el próximo 8 de noviembre a las 7:00 p.m. en el estadio Mágico González, con localidades y precios de: