Anuncian ingreso de Vientos Nortes en El Salvador

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), informó que para este inicio de semana se espera la entrada de Vientos Nortes en el territorio salvadoreño, acompañados de algunas lluvias en el oriente.

La Cartera de Medio Ambiente mencionó que durante la mañana, el cielo estará poco nublado y sin lluvias.

Además, el MARN dijo que por la tarde y noche, se prevé cielo parcialmente nublado, con posibilidad de lluvias en la zona oriental.

«Ten en cuenta que el viento podría alcanzar ráfagas entre 40 y 60 km/h, principalmente en zonas altas», dijo el MARN en redes sociales.