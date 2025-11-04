Anuncian trámites 100 % digitalizados de la Dirección General de Transporte de Carga

Con el objetivo de continuar modernizando las instituciones y digitalizando los procesos públicos, el Viceministro de Transporte indicó que la Dirección General de Transporte de Carga es la primera en contar con todos los trámites 100 % digitalizados.

“La Dirección General de Transporte de Carga se convirtió en la primera de nuestras direcciones en tener todos los trámites 100 % digitalizados; este es un esfuerzo que lo estamos llevando tanto al transporte colectivo como al tránsito en general; es decir que, el objetivo, es que todas las direcciones estén 100 % digitalizadas”, dijo el viceministro de Transporte.

El titular mencionó que a través de la plataforma de simple.sv ya se puede realizar el registro de carga nacional e internacional, modificación física del vehículo de transporte de carga, autorización de realización de emisión de gases (para reintegro de vehículo al sistema), permiso especial para el transporte de materiales peligrosos.

Además, permiso especial para el transporte de objetos que sobrepasen el peso y dimensiones establecidas en la ley, constancia de capacidad de transporte de carga, apostillado de certificación de licencia de conducir, apostillado de constancia de récord de licencia de conducir y constancia de modificación a la capacidad de transporte de carga.