Anuncian probabilidad de lluvias en El Salvador a partir de la tarde

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), manifestó que para esta tarde en el país se espera que se presenten probabilidad de lluvias en las zonas norte y occidental.

«Este martes, a partir de la tarde, existe probabilidad de lluvias en las zonas norte y occidental, así como en la cadena volcánica», manifestó la Cartera de Medio Ambiente en redes sociales.

Pese a que las probabilidades de lluvia estén presentes, el ambiente se mantendrá caluroso, con temperaturas de hasta 36°C.