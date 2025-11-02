Beto Cuevas ofreció una noche acústica llena de nostalgia en El Salvador

Por: Nicole Barrera

El solista y exvocalista de La Ley, Beto Cuevas, regresó a El Salvador la noche del 1 de noviembre con un espectáculo acústico que dio lugar a una noche mágica en Salamanca Eventos ubicado en Nuevo Cuscatlán. El concierto formó parte de la gira de promoción de su nuevo material discográfico titulado Acústico, un trabajo que el artista ha descrito como un homenaje a su trayectoria musical.

La apertura del evento estuvo a cargo de la banda salvadoreña Prueba de Sonido, que interpretó algunos de los mayores éxitos musicales en El Salvador, entre ellos “no volverás y hacer nuestro el universo». Su presentación encendió el ambiente y tuvo una excelente aceptación por los asistentes, preparándose de esta manera para la llegada del artista chileno.

Pasadas las 9:30 p.m., se presentó una bienvenida voz en off del artista, pidiendo al público que disfrutaran de la noche y de la música. A los segundos Beto Cuevas subió al escenario entre aplausos y gritos del público, inició la gran noche con “La mitad”, seguida por “Día Cero”, tema emblemático de su etapa con La Ley. Durante la noche también interpretó “Vuelvo”, “Paraíso” y “Fuera de mí”, combinando la nostalgia con sus éxitos musicales.

El espectáculo destacó mucho por su cercanía con el público, demostrando que hay muchas personas que aman y disfrutan del rock en español.