Bukele inaugura 70 nuevas escuelas en seis departamentos del país

El presidente de la República, Nayib Bukele, anunció la noche del domingo la inauguración de 70 nuevas escuelas públicas en distintos puntos del país, como parte del programa “Dos Escuelas por Día”, una iniciativa que busca reconstruir y modernizar toda la infraestructura educativa nacional.

“Este día vamos a inaugurar 70 escuelas. En diversos lugares del país, diferentes departamentos y municipios. Muchos distritos van a ser beneficiados este día con 70 escuelas nuevas, completas, reales, no renders”, expresó el mandatario durante su discurso transmitido en cadena nacional.

De acuerdo con la información oficial, la inversión total asciende a 61 millones de dólares y beneficiará a más de 11 mil estudiantes de los departamentos de Santa Ana, Ahuachapán, Sonsonate, La Libertad, San Salvador y San Miguel.

Además, el presidente informó que actualmente 254 escuelas más se encuentran en proceso de construcción, sumando un total de 324 centros educativos intervenidos bajo este programa. “Como el programa es #DosEscuelasXDía, mañana inician dos más, pasado mañana otras dos y así sucesivamente, hasta reconstruir todas las escuelas del país”, explicó.

“Obras reales, no promesas”

Durante su mensaje, Bukele aseguró que estas obras representan resultados tangibles y no promesas vacías. “No son maquetas, no son promesas, no son intenciones. Son buenas las promesas, sobre todo cuando se van a cumplir, pero es más importante la obra real”, afirmó.

El mandatario también destacó que ningún gobierno anterior había construido 70 escuelas en un solo día, y sostuvo que el estado actual de algunas instituciones educativas refleja el abandono heredado de administraciones pasadas.

“El hecho de que haya escuelas todavía en situación fea, triste, abandonadas es la prueba del país que nos heredaron y que aún falta mucho para reconstruirlo”, agregó.

Educación para construir la paz

Bukele vinculó el esfuerzo educativo con la consolidación de la paz y la prevención de la violencia. “Si en los 90 hubieran dicho ‘vamos a educar a los niños’, quizás en 2022 no hubiéramos tenido que arrestar a tanta gente. Con inversión en educación y atención a la infancia, muchos se habrían rescatado”, señaló.

En esa línea, recordó que el gobierno está fortaleciendo el sistema educativo con entrega de computadoras y tablets, mejoras en planes de estudio y formación docente, así como el otorgamiento de becas universitarias completas para jóvenes que cumplan los requisitos.

“Pocos países en Latinoamérica otorgan becas completas a todos sus estudiantes. Antes casi nadie tenía beca, salvo los allegados al gobierno. Ahora el 100% tendrá derecho a educación universitaria gratuita”, sostuvo el presidente.

Próximos anuncios

Bukele adelantó que en las próximas semanas se harán nuevos anuncios en materia de salud, infraestructura, turismo y obras públicas, enmarcados en su segundo mandato presidencial.

“Ya no será solo seguridad, sino también educación, salud, infraestructura, turismo, nuevos mercados, nuevos puentes y nuevas carreteras. Becas para todos los jóvenes y computadoras para todos los estudiantes”, afirmó.